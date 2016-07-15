 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мехрибан Алиева выразила соболезнование президенту и народу Франции

    Азербайджан, переживший тяжелые последствия террора, выражает скорбь и возмущение в связи с этими преступлениями

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Президент Фонда Гейдара Алиева, депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция Мехрибан Алиева выразила соболезнование президенту Франции Франсуа Олланду и народу Франции в связи с террористическим актом, совершенным 14 июля в городе Ницца.

    Как сообщает Report, в соболезновании говорится: "Хочу передать глубокие соболезнования Вам и французскому народу в связи с гибелью и ранением большого числа людей в результате террористического акта, совершенного 14 июля в городе Ницца.

    К сожалению, беспощадные террористические акты наносят сегодня тяжелый удар по миру и безопасности на планете и уносят жизни тысяч людей, независимо от религии и национальности.

    Азербайджан, переживший тяжелые последствия террора, выражает скорбь и возмущение в связи с этими преступлениями, мишенью которых становятся невинные люди.

    Еще раз разделяя Вашу скорбь в связи с произошедшей трагедией, выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему французскому народу, желаю выздоровления раненым и пострадавшим".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi