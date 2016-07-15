Мехрибан Алиева выразила соболезнование президенту и народу Франции

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Президент Фонда Гейдара Алиева, депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция Мехрибан Алиева выразила соболезнование президенту Франции Франсуа Олланду и народу Франции в связи с террористическим актом, совершенным 14 июля в городе Ницца.

Как сообщает Report, в соболезновании говорится: "Хочу передать глубокие соболезнования Вам и французскому народу в связи с гибелью и ранением большого числа людей в результате террористического акта, совершенного 14 июля в городе Ницца.

К сожалению, беспощадные террористические акты наносят сегодня тяжелый удар по миру и безопасности на планете и уносят жизни тысяч людей, независимо от религии и национальности.

Азербайджан, переживший тяжелые последствия террора, выражает скорбь и возмущение в связи с этими преступлениями, мишенью которых становятся невинные люди.

Еще раз разделяя Вашу скорбь в связи с произошедшей трагедией, выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему французскому народу, желаю выздоровления раненым и пострадавшим".