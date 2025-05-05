О нас

Мехрибан Алиева встретилась с принцессой Марокко

Мехрибан Алиева встретилась с принцессой Марокко Мехрибан Алиева встретилась с принцессой Марокко
Внешняя политика
5 мая 2025 г. 17:11
Мехрибан Алиева встретилась с принцессой Марокко

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева встретились с находящейся с визитом в нашей стране принцессой Королевства Марокко Лаллой Хасной.

Как сообщает Report, в ходе беседы было выражено удовлетворение развитием двусторонних связей в различных сферах, подчеркнуто, что между Азербайджаном и Марокко существуют искренние дружественные и партнерские отношения, основанные на исторической, культурной и религиозной близости.

Было отмечено успешное сотрудничество между нашими странами в рамках международных организаций, в том числе ООН и Организации исламского сотрудничества.

На встрече было подчеркнуто наличие большого потенциала для расширения отношений в гуманитарной и культурной сферах, а также в других областях. В этой связи с удовлетворением было упомянуто проведение Дней культуры Азербайджана в Марокко и Дней культуры Марокко в нашей стране, отмечено, что эти мероприятия создали широкую возможность для взаимного ознакомления с богатой культурой наших народов.

Было затронуто сотрудничество Азербайджана с ИСЕСКО, штаб-квартира которой находится в Марокко, сообщено, что в этом году в Баку открыт региональный офис ИСЕСКО в нашей стране. Отмечено, что наша страна придает особое значение укреплению исламской солидарности и развитию сотрудничества между мусульманскими странами в сфере образования, науки и культуры.

В ходе беседы говорилось о визите вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Марокко и проведенных в его рамках встречах. Подчеркнуто, что в ходе встреч были обсуждены деятельность Фонда Гейдара Алиева в социальной сфере, вопросы, связанные с заботой о детях.

Была выражена надежда на то, что визит принцессы Лаллы Хасны в нашу страну предоставит хорошую возможность лучше ознакомиться с Азербайджаном и будет способствовать развитию двусторонних отношений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоMehriban Aliyeva meets with Princess of Morocco
Версия на азербайджанском языке ФотоBirinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Mərakeşin xanım Şahzadəsi ilə görüşüb

Самое читаемое

Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Продолжается суд над сепаратистами, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана
Продолжается суд над сепаратистами, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана
5 мая 2025 г. 11:51
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
3 мая 2025 г. 17:17
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом Евровидения-2025
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом "Евровидения-2025"
5 мая 2025 г. 12:05
Министр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту
ФотоМинистр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту
30 апреля 2025 г. 18:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi