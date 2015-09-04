Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась с мэром 1-го района Парижа Жан-Франсуа Логаром.

Как сообщает Report, на встрече, которая прошла 3 сентября, была выражена удовлетворенность развитием двусторонних связей, подчеркнуто значение проводимых в столице Франции культурных мероприятий, связанных с Азербайджаном. Было сообщено, что мероприятия, организуемые по линии Фонда Гейдара Алиева, которым руководит Мехрибан Алиева, высоко ценятся французской общественностью. Стороны выразили уверенность в том, что подобные проекты будут продолжены и в будущем.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно перспектив двусторонних отношений.

Затем Мехрибан Алиева была проинформирована об истории и архитектуре здания мэрии. Было отмечено, что мэрия 1-го района расположена в центре Парижа и является одной из редких жемчужин французской архитектуры.