Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась с исполнительным директором Фонда ООН в области народонаселения, заместителем генерального секретаря ООН Бабатунде Осотимехином.

Как сообщает Report, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда, посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Лейла Алиева поприветствовали делегацию во главе с исполнительным директором Фонда ООН в области народонаселения Бабатунде Осотимехином.

На встрече Мехрибан Алиева сообщила, что Фонд Гейдара Алиева является одной из самых крупных и активных неправительственных организаций не только нашей страны, но и региона. Первая леди отметила, что одним из приоритетных направлений в деятельности Фонда Гейдара Алиева являются социальные проблемы, в частности, проблемы семьи, женщин и детей. Доведя до внимания, что с 2008 года Фонд Гейдара Алиева осуществляет совместные проекты с Фондом ООН в области народонаселения, а также Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, первая леди Азербайджана подчеркнула, что исторически женщины играли активную роль и занимали важное место в общественно-политической жизни нашей страны.

"Избирательное право в Азербайджане было предоставлено женщинам раньше, чем во многих странах Европы",- сказала президент Фонда Гейдара Алиева, отметив, что азербайджанские женщины и сегодня играют активную роль в различных сферах. Подчеркнув необходимость реализации новых проектов в связи с вызовами современного мира, первая леди Мехрибан Алиева рассказала о работе, проводимой в нашей стране в сфере ликвидации бытового насилия. Коснувшись важности не только прекращения насилия в отношении женщин, но и мер по их социальной поддержке и реабилитации, Мехрибан Алиева отметила, что в нашей стране реализуются конкретные проекты в этой сфере, в регионах открываются реабилитационные центры.

Первая леди Азербайджана выразила уверенность в том, что визит в нашу страну делегации во главе с исполнительным директором Фонда ООН в области народонаселения, заместителем генерального секретаря ООН Бабатунде Осотимехином придаст импульс развитию сотрудничества, отметила, что Фонд Гейдара Алиева готов продолжать взаимодействие и в будущем.

Выразив признательность за теплую встречу, Бабатунде Осотимехин отметил, что гордится сотрудничеством с Фондом Гейдара Алиева. Официальный представитель ООН с удовлетворением подчеркнул, что деятельность Фонда Гейдара Алиева служит высоким идеям и целям.

В заключение встречи Бабатунде Осотимехин вручил президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой памятный диплом и подарок Фонда ООН в области народонаселения за заслуги в защите прав женщин и детей в Азербайджане, а также в области гендерного равенства.