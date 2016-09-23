Мехрибан Алиева: В современном мире, к сожалению, усиливаются такие процессы, как ксенофобия, радикализм, терроризм

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ "В современном мире, когда мы, к сожалению, видим такие происходящие процессы, как ксенофобия, радикализм, терроризм, которые усиливаются, считаю, что именно гуманитарные связи, межкультурные связи, восприятие другой культуры, попытка понять, проникнуться, помочь является очень важным оружием в борьбе со всеми этими негативными явлениями".

Как передает Report, об этом заявила первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева в своем выступлении на церемонии открытия Архитектурно-музейного заповедника "Трапезица", отреставрированного при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

"Наша страна – Азербайджан - расположена между Европой и Азией, на стыке цивилизаций. Естественно, эта многотысячная история сыграла огромную роль, оставила свой след в ее культурном многообразии. На протяжении тысячелетий на территории нашей страны проживали люди различных национальностей, различных вероисповеданий, и проживали всегда в условиях мира и дружбы, никогда не было никаких проблем на межконфессиональной или на межнациональной основе.

Сегодня в современном независимом Азербайджане мы гордимся той атмосферой толерантности, терпимости, взаимного уважения, что царит в нашей стране. Мы, являясь мусульманской страной, чтим свои традиции, чтим свою веру, свою культуру, но вместе с тем мы с таким же уважением подходим ко всему культурному многообразию мира", - заявила первая леди.

Она отметила, что именно основываясь на принципах культурного многообразия мира, на принципах толерантности и взаимного уважения, Фонд Гейдара Алиева осуществляет проекты по поддержке мирового культурного наследия не только в Азербайджане, но и во всем мире:

"Так, при поддержке Фонда были реставрированы скульптуры в Версальском дворце, мы участвовали в реставрации Страсбургского собора, в Капитолийском музее Рима восстановлен Зал философов. Мы восстанавливаем редкие рукописи в музеях Ватикана. Азербайджан является единственной мусульманской страной, которая осуществила большой проект по восстановлению одной из самых ценнейших христианских реликвий - Катакомб Святых Марчеллино и Пьетро в Ватикане".

Мехрибан Алиева выразила сожаление в связи с усилением в современном мире таких процессов как ксенофобия, радикализм, терроризм:

"В современном мире, когда мы, к сожалению, видим такие происходящие процессы, как ксенофобия, радикализм, терроризм, которые усиливаются, считаю, что именно гуманитарные связи, межкультурные связи, восприятие другой культуры, попытка понять, проникнуться, помочь является очень важным оружием в борьбе со всеми этими негативными явлениями. Я очень рада, что один из наших проектов был осуществлен в дружественной нам стране - Болгарии. Между Азербайджаном и Болгарией существуют очень крепкие связи, основанные на взаимном уважении, взаимном интересе. Отношения между Азербайджаном и Болгарией носят характер стратегического партнерства, и на всех уровнях идет процесс развития этих отношений. Я уверена, что наш сегодняшний проект тоже внесет вклад в укрепление двусторонних азербайджано-болгарских отношений".