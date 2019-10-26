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Первый вице-президент разместила публикацию в связи с XVIII саммитом Движения неприсоединения

Мехрибан Алиева разместила публикацию в связи с XVIII саммитом

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева разместила публикацию на своей странице в Инстаграм в связи с проходящим в Баку XVIII саммитом глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, в публикации первого вице-президента говорится: 

"В течение последующих трех лет наша страна будет председательствовать в Движении неприсоединения, и я уверена, что за эти годы свою деятельность она будет осуществлять именно по этим принципам – сотрудничества, партнерства, взаимного уважения, в виде поддержки суверенитета и территориальной целостности стран".

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