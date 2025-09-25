Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Мехрибан Алиева приняла участие в специальной сессии ООН, посвященной детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 02:43
    В Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября состоялась специальная сессия под названием "Глобальное движение по улучшению выживаемости и снижению страданий детей, больных раком и другими тяжёлыми заболеваниями" (Global Movement to Improve Survival and Reduce Suffering for Children with Cancer and Other Catastrophic Diseases).

    Как передает Report, в мероприятии, организованном Республикой Узбекистан и Всемирной организацией здравоохранения, приняли участие первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, её дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.

    Сначала было сделано совместное фото.

    Первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиеева и генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, являвшиеся организаторами сессии, отметили актуальность обсуждаемой темы для всего мира.

    Своими взглядами по вопросу поделились также первая леди Турции Эмине Эрдоган и другие выступающие.

    Было подчеркнуто, что основная цель проведения сессии – привлечь внимание международного сообщества к данной глобальной проблеме и напомнить об её опасности. Актуальность проблемы растёт с каждым годом: по статистике, ежегодно в мире около 200 тысяч детей заболевают раком, и половина из них умирает.

    Мероприятие продолжилось панельными заседаниями.

