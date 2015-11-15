Мехрибан Алиева приняла участие в совместной сессии «Бизнес-20»/«Женщины-20» в Анталье - ФОТО

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В рамках проходящего в Анталье Саммита «Большой двадцатки» была организована совместная сессия «Бизнес-20»/«Женщины-20» («Business-20»/«Women-20»).

В сессии приняли участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева.

На мероприятии был показан видеоролик, посвященный проблемам женщин-беженок. Выступавшие на сессии отметили, что эта проблема уже приобрела глобальный характер. Было подчеркнуто, что, наряду с устранением таких проблем, решение которых представляется весьма важным, необходимо и предупреждать их.

Выступая на сессии, супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган сказала, что это мероприятие, организованное в рамках Саммита, будет способствовать формированию нового взгляда на решение проблем женщин, в особенности беженок.

Эмине Эрдоган также коснулась борьбы с терроризмом, положения в Сирии, вопросов беженцев из этой страны. Она отметила, что женщины и дети больше всего страдают от террористических актов, совершаемых в различных местах планеты. Неразрешенность данной проблемы вызывает сожаление.

Супруга Президента Турции расценила Саммит в Анталье как хорошую возможность с точки зрения содействия решению проблем сирийских и иракских беженцев. Выступавшие на сессии говорили о необходимости взаимодействия народов мира в преодолении угроз, вызываемых террором, не имеющим национальности и границ.

В заключение участники мероприятия сфотографировались на память.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган проводила первую леди Мехрибан Алиеву и ее дочь Лейлу Алиеву.