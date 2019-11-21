Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила в Москве могилу неизвестного солдата

21 ноября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, находящаяся с официальным визитом в Российской Федерации, посетила могилу неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.

Как сообщает Report, первый вице-президент Мехрибан Алиева прибыла в Александровский сад у Кремлевской стены в столице России.

Военный комендант города Москвы Евгений Селезнев отдал рапорт первому вице-президенту Азербайджана.

Посетив могилу неизвестного солдата, первый вице-президент Мехрибан Алиева возложила венок к Вечному огню.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Затем состоялся проход почетного караула.