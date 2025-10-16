Мехрибан Алиева посетила крупнейшую в Европе детскую больницу Bambino Gesu
Внешняя политика
- 16 октября, 2025
- 23:21
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 16 октября посетила крупнейшую в Европе детскую больницу Bambino Gesu.
Как сообщает Report, М. Алиева ознакомилась с лабораториями молекулярной генетики и клинической диагностики.
