    Мехрибан Алиева посетила крупнейшую в Европе детскую больницу Bambino Gesu

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 23:21
    Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 16 октября посетила крупнейшую в Европе детскую больницу Bambino Gesu.

    Как сообщает Report, М. Алиева ознакомилась с лабораториями молекулярной генетики и клинической диагностики.

    Birinci vitse-prezident Avropanın ən böyük pediatrik "Bambino Gesu" xəstəxanasında olub

