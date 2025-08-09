Мехрибан Алиева поделилась публикацией о встрече в Вашингтоне

Первый вице-президент Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих официальных аккаунтах в соцсетях публикацией в связи со встречей в Вашингтоне президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Report , в публикации говорится:

"Сегодня в Вашингтоне президент Азербайджана, президент Соединенных Штатов Америки и премьер-министр Армении подписали Совместную декларацию, и парафировав мирное соглашение, предприняли важный шаг на пути к заключению окончательного мирного соглашения.

Поздравляю наш народ с этим историческим событием! Пусть всегда будет мир! Да упокоит Аллах души шехидов наших героических сынов, отдавшими жизнь за освобождение наших земель от оккупации! Да хранит Всевышний наш родной Азербайджан!".