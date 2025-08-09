Мехрибан Алиева поделилась публикацией о встрече в Вашингтоне

О нас

Внешняя политика
9 августа 2025 г. 04:31
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих официальных аккаунтах в соцсетях публикацией в связи со встречей в Вашингтоне президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Сегодня в Вашингтоне президент Азербайджана, президент Соединенных Штатов Америки и премьер-министр Армении подписали Совместную декларацию, и парафировав мирное соглашение, предприняли важный шаг на пути к заключению окончательного мирного соглашения.

Поздравляю наш народ с этим историческим событием! Пусть всегда будет мир! Да упокоит Аллах души шехидов наших героических сынов, отдавшими жизнь за освобождение наших земель от оккупации! Да хранит Всевышний наш родной Азербайджан!".

Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva: Yekun sülh sazişi istiqamətində mühüm addım atıldı

