​Мехрибан Алиева поблагодарила Грузию за солидарность с Азербайджаном

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева https://report.az/storage/news/d6854f42fbc7d8364781ec2d6a5f11d8/4ed5f49b-b74b-4e67-8883-043d738ab905_292.jpg

На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация в связи с актом солидарности Грузии с Азербайджаном, в ходе которого телебашня в Тбилиси была подсвечена цветами азербайджанского флага.

Как передает Report, в публикации Первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:

"Выражаю искреннюю благодарность Грузии, с которой нас объединяют исторически сложившиеся добрососедские связи! Поддержка народами друг друга в трудные минуты испытаний - лучшее проявление дружбы и братства. Уверена, что благодаря сильной воле и солидарности наших народов мы в скором времени оставим позади все трудности, с которыми сегодня столкнулся наш мир! Желаю всем крепкого здоровья!"