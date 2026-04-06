    Мехрибан Алиева ознакомилась в Тбилиси с Музеем азербайджанской культуры им. Мирзы Фатали Ахундзаде

    Внешняя политика
    • 06 апреля, 2026
    • 16:04
    Мехрибан Алиева ознакомилась в Тбилиси с Музеем азербайджанской культуры им. Мирзы Фатали Ахундзаде

    6 апреля первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась в Тбилиси с Музеем азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде.

    Как сообщает Report, первая леди Азербайджана была проинформирована о музее.

    Здание, где расположен музей, было построено на средства Мирзы Фатали Ахундзаде, который в свое время жил в Тбилиси. На основании обращения представителей азербайджанской интеллигенции Грузии в 1982 году в этом здании был создан дом-музей Мирзы Фатали Ахундзаде. После официального визита общенационального лидера Гейдара Алиева в Грузию в 1996 году здание было капитально отремонтировано и с тех пор функционирует как культурный центр.

    Согласно распоряжению президента Грузии, в 2007 году центру был присвоен статус Музея азербайджанской культуры, и в 2013 году при финансовой поддержке Азербайджанской Республики здесь были проведены капитальный ремонт и реконструкция. Состоявшаяся 8 мая того же года церемония открытия музея была посвящена 90-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева.

    В настоящее время в функционирующем при музее культурном центре действуют курсы по ковроткачеству, музыке, в том числе мугаму, живописи и языку.

    В музее, главной целью которого являются сохранение и популяризация азербайджанской культуры и культурного наследия нашего народа в Грузии, исследуются относящиеся к культурному наследию Азербайджана экспонаты из фондов различных музеев, действующих в этой стране, проводятся их выставки.

    Здесь имеются 6 выставочных залов, где представлены азербайджанские национальные музыкальные инструменты и костюмы, образцы народного ремесел, экспонаты, отражающие жизнь и деятельность М.Ф.Ахундзаде, и другие интересные предметы.

    В экспозиции также представлены сотканные проживающими в Грузии этническими азербайджанцами традиционные ковры, хранящиеся в Национальном музее. История их создания насчитывает столетия. Сбор и научное изучение этих ковров началось с середины XIX века – со времен "Кавказского музея", правопреемником которого является Национальный музей Грузии.

    В зале, посвященном азербайджано-грузинской дружбе, представлены работы скульпторов двух стран, отражающие дружеские отношения наших народов, фотографии парка культуры и отдыха имени великого лидера Гейдара Алиева в Тбилиси, школы и библиотеки имени М.Ф.Ахундзаде, Тбилисского проспекта и памятника "Дружба" в городе Баку.

    В музее, где также проводятся культурные мероприятия и конференции, создан "Меджлис мудрецов", продолжающий деятельность литературного собрания "Дивани-Хикмет", основанного Мирзой Шафи Вазехом в 1820-1830-х годах в Гяндже. Здесь же функционируют единственная в городе Тбилиси библиотека на азербайджанском языке и художественная галерея.

    Затем первая леди Азербайджана оставила запись в памятной книге музея. Дети преподнесли Мехрибан Алиевой памятные подарки.

    Мехрибан Алиева ознакомилась в Тбилиси с Музеем азербайджанской культуры им. Мирзы Фатали Ахундзаде
    Мехрибан Алиева Музей азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде Грузия Дом-музей Азербайджанская культура Визит Ильхама Алиева в Грузию Азербайджано-грузинские отношения
    Mehriban Əliyeva Tbilisidə Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyi ilə tanış olub
    First Lady Mehriban Aliyeva visits Museum of Azerbaijani Culture named after Mirza Fatali Akhundzade in Tbilisi

