Мехрибан Алиева ознакомилась с выставками произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Туркменбаши

14 декабря в городе Туркменбаши в рамках первого трехстороннего Саммита глав государств Азербайджанской Республики, Турецкой Республики и Республики Туркменистан первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, супруга председателя Халк Маслахаты п

14 декабря в городе Туркменбаши в рамках первого трехстороннего Саммита глав государств Азербайджанской Республики, Турецкой Республики и Республики Туркменистан первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, супруга председателя Халк Маслахаты парламента Туркменистана Огульгерек Бердымухамедова, первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган ознакомились с выставкой произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Как сообщает Report, выставка произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства состоит из 11 секций.

В секциях выставки представлены знаменитые во всем мире туркменские ковры и ковровые изделия, женская национальная одежда, вышитая в технике «кешде», национальные ювелирные изделия - кольца, серьги, подвески, браслеты и другие аксессуары, картины и ручные изделия, созданные туркменскими женщинами. На выставке также был проведен национальный обряд «уме», представлены ковры, отражающие красоту и особенности туркменской природы.

Затем туркменские девушки исполнили фольклорные песни, были продемонстрированы свадебные традиции и обычаи, представлены образцы керамики, вышивки, войлочные ковры, изготовленные местными мастерицами.

В рамках мероприятия первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой были вручены памятные подарки.

В завершение состоялись дефиле туркменских национальных костюмов и концертная программа.