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Мехрибан Алиева ознакомилась с выставками произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Туркменбаши

Мехрибан Алиева ознакомилась с выставками произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Туркменбаши 14 декабря в городе Туркменбаши в рамках первого трехстороннего Саммита глав государств Азербайджанской Республики, Турецкой Республики и Республики Туркменистан первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, супруга председателя Халк Маслахаты п
Внешняя политика
14 декабря 2022 г. 19:01
Мехрибан Алиева ознакомилась с выставками произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Туркменбаши

14 декабря в городе Туркменбаши в рамках первого трехстороннего Саммита глав государств Азербайджанской Республики, Турецкой Республики и Республики Туркменистан первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, супруга председателя Халк Маслахаты парламента Туркменистана Огульгерек Бердымухамедова, первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган ознакомились с выставкой произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Как сообщает Report, выставка произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства состоит из 11 секций.

В секциях выставки представлены знаменитые во всем мире туркменские ковры и ковровые изделия, женская национальная одежда, вышитая в технике «кешде», национальные ювелирные изделия - кольца, серьги, подвески, браслеты и другие аксессуары, картины и ручные изделия, созданные туркменскими женщинами. На выставке также был проведен национальный обряд «уме», представлены ковры, отражающие красоту и особенности туркменской природы.

Затем туркменские девушки исполнили фольклорные песни, были продемонстрированы свадебные традиции и обычаи, представлены образцы керамики, вышивки, войлочные ковры, изготовленные местными мастерицами.

В рамках мероприятия первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой были вручены памятные подарки.

В завершение состоялись дефиле туркменских национальных костюмов и концертная программа.

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Версия на английском языке First Lady of Azerbaijan Mehriban Aliyeva views exhibitions of fine and decorative arts in city of Turkmenbashi
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Türkmənbaşı şəhərində təsviri və dekorativ sənət əsərlərindən ibarət sərgilərlə tanış olub

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