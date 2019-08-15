Мехрибан Алиева направила письмо Владимиру Путину

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева направила письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Сердечно благодарю Вас за высокую оценку моей деятельности в сфере развития дружеских отношений Азербайджана и России и за столь почетную награду Российской Федерации - орден Дружбы.

Отношения между нашими странами охватывают многие сферы. Они вышли на уровень стратегического партнерства. У межгосударственного сотрудничества Азербайджана и России - многовековой фундамент. Азербайджан и Россия строят свои отношения на принципах мира, взаимного уважения и добрососедства. Наша дружба и эффективное партнерство полностью отвечают интересам наших стран и народов, служат миру и стабильности в регионе.

Уважаемый Владимир Владимирович,

Еще раз искренне благодарю Вас за почетную награду. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу России - добра, мира и процветания".