Мехрибан Алиева направила письмо участникам XII Габалинского музыкального фестиваля

Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева направила поздравительное письмо участникам XII Габалинского музыкального фестиваля.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева направила поздравительное письмо участникам XII Габалинского музыкального фестиваля.

Как передает Report, в письме говорится:

«Уважаемые участники фестиваля!

Дамы и господа!

Сердечно приветствую вас - участников и гостей XII Габалинского музыкального фестиваля, желаю успехов работе фестиваля, передаю каждому из вас свои наилучшие пожелания.

Традиционно организуемый с 2009 года Габалинский музыкальный фестиваль завоевал славу и за пределами нашей страны как музыкальный праздник, который не только сохраняет богатые традиции нашего культурного наследия, но и вносит большой вклад в укрепление межкультурного диалога.

2020 год, когда по причине пандемии коронавируса, с которой борется весь мир, фестиваль не проводился, навсегда запечатлелся в памяти и истории нашего народа 44-дневной Отечественной войной и славной Победой доблестной Азербайджанской армии. Были освобождены исконные азербайджанские земли, которые около 30 лет находились под оккупацией, и восстановлена территориальная целостность нашей страны!

По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, объявившего венец Карабаха - город Шуша - культурной столицей нашей страны, в мае этого года при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева был восстановлен музыкальный фестиваль Харыбюльбюль. Был положен конец многолетним ожиданиям любителей искусства, желающих услышать азербайджанскую музыку на легендарном Джыдыр дюзю.

Дорогие друзья!

Выстраивание и развитие в глобализирующемся мире межкультурного диалога между различными цивилизациями и народами является одним из важнейших требований нашего времени. Диалог – лучшее средство в разрешении проблем, конфликтов, существующих на международной арене, в поощрении взаимного уважения между различными народами. И Азербайджан, веками вносивший свой вклад в развитие межкультурного диалога, исторически стремился к взаимному обогащению культур и искусства различных наций, еще большему укреплению единства между народами. С этой точки зрения я высоко оцениваю роль Габалинского музыкального фестиваля, который проводится уже много лет.

Нынешний фестиваль по времени совпадает с проведением 100-летнего юбилея Бакинской музыкальной академии - высшего музыкального учебного заведения нового типа на мусульманском Востоке. Несколько поколений выдающихся мастеров и популярных исполнителей, которые успешно представляют наше национальное музыкальное искусство во всем мире и чье творчество входит в золотой фонд азербайджанской музыки, являются воспитанниками именно Бакинской музыкальной академии. Неслучайно, что и участники XII Габалинского музыкального фестиваля - это в основном преподавательский и студенческий состав, а также выпускники Бакинской музыкальной академии, которая служит подготовке профессиональных музыкантов и изучению нашего классического музыкального наследия.

Я желаю успехов всем участникам фестиваля! Уверена, что зрителям будет представлена интересная и красочная музыкальная программа, XII Габалинский музыкальный фестиваль, как всегда, останется в памяти наших гостей как одна из содержательных страниц в истории азербайджанской музыкальной культуры».