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Первый вице-президент Азербайджана находится с официальным визитом в России

Мехрибан Алиева находится с официальным визитом в России

20 ноября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Российскую Федерацию.

Как сообщает Report, в московском международном аэропорту "Внуково-2" первого вице-президента Мехрибан Алиеву встречали заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, начальник Управления государственного протокола Министерства иностранных дел России Игорь Богдашев и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

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