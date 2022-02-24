Мехрибан Алиева: Мы все дружили и абсолютно ничто не предвещало ничего плохого

"Буквально накануне нашей поездки в Москву по азербайджанскому телевидению шел документальный фильм. Фильм был о пожилой женщине, ей 79 лет, и она приехала в Агдам, в освобожденный Агдам, найти свой дом. Женщина действительно очень пожилая, она с т

"Буквально накануне нашей поездки в Москву по азербайджанскому телевидению шел документальный фильм. Фильм был о пожилой женщине, ей 79 лет, и она приехала в Агдам, в освобожденный Агдам, найти свой дом. Женщина действительно очень пожилая, она с трудом ходила, и практически на протяжении 30 минут она сквозь слезы пыталась рассказать о своих эмоциях, о том, что она ничего, естественно, не нашла. Она не нашла даже руин. То есть она пыталась найти хотя бы этот район. Это действительно совершенно страшное зрелище, и я думаю, что сейчас возможность - я хочу вас пригласить всех".

Как сообщает Report,об этом первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева заявила на встрече с руководителями ведущих российских СМИ в информационном агентстве ТАСС.

"Потому что и про книгу сказал господин Президент. Но надо это увидеть своими глазами. Но почему я сейчас об этом говорю - она рассказывала свою историю и параллельно сохранились кадры, довоенные кадры, до первой войны, когда в ее семье была свадьба - как они во дворе отмечали эту свадьбу, принимали невесту молодую, и нынешние кадры, сегодняшние кадры. У нее слезы боли, слезы счастья, что она все-таки попала на эту землю. Она говорила: «Я дожила. Мое счастье, что я дожила». В конце она берет клочок земли и целует. То есть я это рассказываю сейчас для того, чтобы - сложно это передать, это надо, наверное, увидеть, почувствовать, что таких людей много. За годы первой войны у нас около миллиона беженцев. Людей, которые жили мечтой, многие не дожили, кто дожил, конечно, сейчас для них счастье. И, естественно, эти люди имеют семьи, имеют знакомых. И когда вот такие ситуации происходят, это действительно, как подчеркнул Президент, в первую очередь, для того, чтобы защитить. Потому что мы зачастую, когда говорим о каких-то проблемах больших, мы говорим обобщенно, и мы не видим, - это, может быть, естественно, - отдельного человека. За каждой проблемой ,наверное, все-таки стоит человек - его история, его жизнь, его эмоции - и, к сожалению, люди разные и эмоциональный фон у людей разный. И именно поэтому как государство, в данном случае Президент говорит от имени государства Азербайджан, оно должно защитить всех, кто посещает Азербайджан. Но оно и знает, какими эмоциями живут люди. Я училась в школе, у меня был класс абсолютно многонациональный – армяне, русские, евреи, азербайджанцы. Я даже не могу сказать, что азербайджанцы в моем классе, - ну тогда, помните, по 45 человек бывало в классе, - их было большинство. И мы все дружили, были сплочены, и абсолютно ничто не предвещало. И это суть, одна из самых, я считаю, лучших черт азербайджанского народа, и она не могла никуда деться. Вот то, что сегодня так, это имеет абсолютно объяснимые, к сожалению, исторические корни. Почему так произошло", - отметила Мехрибан Алиева.