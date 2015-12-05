Мехрибан Алиева и Лейла Алиева приняли участие в 21-ой Конференции ООН по вопросам изменения климата

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Париже проходит 21-я Конференция ООН по вопросам изменения климата (СОР21).

Как сообщает Report, 4 декабря в конференции приняли участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Первую леди Мехрибан Алиеву и Лейлу Алиеву встретил генеральный секретарь Конференции СОР21, посол Пьер-Анри Гиньяр.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева выступила на мероприятии на тему «Инновативные подходы к низкоуглеродному развитию и стабильности климата», организованном в рамках Региональным центром по охране окружающей среды для Европы.

Это мероприятие посвящено обеспечению устойчивого развития в странах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии, а также мерам, принимаемым по охране окружающей среды. Приглашенная на конференцию в качестве специального гостя Лейла Алиева поделилась мыслями по теме и рассказала об опыте учрежденного и возглавляемого ею Общественного объединения IDEA в этой сфере.

В выступлении Лейла Алиева затронула актуальные экологические проблемы, с которыми сталкивается человечество, высказала предложения о путях их решения. Она отметила, что моральный долг международной общественности перед будущими поколениями состоит в создании условий для жизни и развития экосистемы, редких видов флоры и фауны. Достижение этой цели не выходит за рамки наших возможностей, а наоборот, это в наших руках. Так, основным источником деградации окружающей среды является негативная человеческая деятельность.

В выступлении также особо подчеркивалось, что экологические угрозы не имеют границ, и ни одно государство не застраховано от этой опасности. Поэтому важна скоординированная деятельность международного сообщества.

Лейла Алиева подробно проинформировала участников мероприятия о выгодном географическом положении, природе, богатой флоре и фауне, а также благоприятных климатических условиях Азербайджана. В этом контексте она рассказала о работе, проводимой в нашей стране в сфере охраны природы и окружающей среды, отметила наблюдаемый прогресс. В выступлении также говорилось о деятельности Общественного объединения IDEA, в том числе достижениях в устранении экологических проблем в нашей стране и регионе, сохранении биоразнообразия, поощрении устойчивого развития, пропаганде гуманного отношения к животным в нашем обществе, расширении знаний молодежи об окружающей среде и других сферах.

Выступление вызвало большой интерес участников мероприятия, Лейла Алиева ответила на вопросы аудитории о нашей стране и деятельности Общественного объединения IDEA.