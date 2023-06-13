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Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган посетили Ичеришехер

Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган посетили Ичеришехер Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган посетила Ичеришехер.
Внешняя политика
13 июня 2023 г. 17:28
Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган посетили Ичеришехер

13 июня первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган посетили Ичеришехер, считающийся одним из памятников всемирного культурного наследия в Баку.

Как сообщает Report, гости начали прогулку со знакомства с Девичьей башней - историко-архитектурным памятником мирового значения. Первой леди Турецкой Республики была предоставлена подробная информация об истории этого древнего памятника.

Затем гости были проинформированы о Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер", включенном в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и проводимых здесь ремонтно-реставрационных работах и благоустройстве.

Знакомство с баней "Хаджи Бани", являющейся одним из древних историко-культурных памятников в Ичеришехер, и Центром традиционного искусства произвело на гостей приятное впечатление.

В завершение гостям были вручены памятные подарки.

16:32

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган посетила Ичеришехер.

Как сообщает Report, об этом она написала в Twitter.

Она отметила, что побывала в Ичеришехер вместе с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой.

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Версия на английском языке First ladies of Azerbaijan and Türkiye visit Icherisheher
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın və Türkiyənin birinci xanımları İçərişəhərdə olublar - YENİLƏNİB

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