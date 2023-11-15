Мехрибан Алиева: Азербайджано-турецкое братство и единство сегодня находятся на самом высоком уровне

Азербайджано-турецкое братство и единство сегодня находятся на самом высоком уровне.

Азербайджано-турецкое братство и единство сегодня находятся на самом высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой к участникам состоявшегося 15 ноября в Стамбуле заседания супруг глав государств и правительств "Единое сердце для Палестины".

"Турецкая Республика, отмечающая в этом году 100-летие своего образования, является могущественным государством, добившимся важных достижений во всех областях и обладающим большим авторитетом на международной арене. Братская Турция, всегда выступая на стороне мира и справедливости, вносит важный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе и мире. Азербайджано-турецкое братство и единство сегодня находятся на самом высоком уровне", - говорится в обращении.