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Мехрибан Алиева: Азербайджано-турецкое братство и единство сегодня находятся на самом высоком уровне

Мехрибан Алиева: Азербайджано-турецкое братство и единство сегодня находятся на самом высоком уровне Азербайджано-турецкое братство и единство сегодня находятся на самом высоком уровне.
Внешняя политика
15 ноября 2023 г. 17:20
Мехрибан Алиева: Азербайджано-турецкое братство и единство сегодня находятся на самом высоком уровне

Азербайджано-турецкое братство и единство сегодня находятся на самом высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой к участникам состоявшегося 15 ноября в Стамбуле заседания супруг глав государств и правительств "Единое сердце для Палестины".

"Турецкая Республика, отмечающая в этом году 100-летие своего образования, является могущественным государством, добившимся важных достижений во всех областях и обладающим большим авторитетом на международной арене. Братская Турция, всегда выступая на стороне мира и справедливости, вносит важный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе и мире. Азербайджано-турецкое братство и единство сегодня находятся на самом высоком уровне", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva: "Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı və birliyi bu gün özünün ən yüksək səviyyəsindədir"

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