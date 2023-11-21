Мехмет Сюрейя Эр: Азербайджанский парламентаризм уверенно идет по пути развития

Азербайджанский парламентаризм уверенно идет по пути развития.

Азербайджанский парламентаризм уверенно идет по пути развития.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Мехмет Сурейа Эр заявил на конференции "Гейдар Алиев и парламентаризм" в Баку.

По его словам, в современном мире, где парламентская дипломатия играет все более важную роль, наличие эффективных законодательных органов является важной необходимостью.

"Парламентская дипломатия, как гибкий механизм, занимает важное место в развитии межгосударственных отношений. Милли Меджлис Азербайджана осуществляет продуктивную деятельность не только внутри страны, но и в вопросах международного сотрудничества. Современный азербайджанский парламентаризм уверенно шагает по пути развития", - сказал он.