Мехмет Озхасеки: Турция продолжит сотрудничество с Азербайджаном

Турция заинтересована в продолжении сотрудничества с братским Азербайджаном.

Турция заинтересована в продолжении сотрудничества с братским Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мехмет Озхасеки во время посещения памятника турецким воинам в Баку.

"Азербайджан и Турция всегда разделяют радость и горе друг друга. Мы продолжим сотрудничество с братским Азербайджаном. Это особенно важно в современных реалиях", - сказал он.

Мехмет Озхасеки находится с визитом в Азербайджане для участия во ll Метеорологическом форуме тюркского мира в Баку.