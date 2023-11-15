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Мехмет Озхасеки: Турция продолжит сотрудничество с Азербайджаном

Мехмет Озхасеки: Турция продолжит сотрудничество с Азербайджаном Турция заинтересована в продолжении сотрудничества с братским Азербайджаном.
Внешняя политика
15 ноября 2023 г. 10:43
Мехмет Озхасеки: Турция продолжит сотрудничество с Азербайджаном

Турция заинтересована в продолжении сотрудничества с братским Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мехмет Озхасеки во время посещения памятника турецким воинам в Баку.

"Азербайджан и Турция всегда разделяют радость и горе друг друга. Мы продолжим сотрудничество с братским Азербайджаном. Это особенно важно в современных реалиях", - сказал он.

Мехмет Озхасеки находится с визитом в Азербайджане для участия во ll Метеорологическом форуме тюркского мира в Баку.

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Версия на английском языке Turkish Minister Ozhaseki says Türkiye determined to continue cooperation with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: “Dəyərlərimizə qarşı olanlar birləşiblər və bizə vicdansızcasına hücum edirlər”

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