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Медведев: Союзническое взаимодействие между РФ и Азербайджаном служит укреплению безопасности на Южном Кавказе

Медведев: Союзническое взаимодействие между РФ и Азербайджаном служит укреплению безопасности на Южном Кавказе Наращивание союзнического взаимодействия между РФ и Азербайджаном служит укреплению безопасности на Южном Кавказе.
Внешняя политика
13 февраля 2024 г. 22:19
Медведев: Союзническое взаимодействие между РФ и Азербайджаном служит укреплению безопасности на Южном Кавказе

Наращивание союзнического взаимодействия между РФ и Азербайджаном служит укреплению безопасности на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева, адресованном президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Искренне поздравляю Вас с убедительной победой на внеочередных выборах президента Азербайджанской Республики.

Итоги голосования наглядно свидетельствуют о признании Ваших заслуг перед Азербайджаном, однозначной поддержке проводимого Вами курса на повышение благосостояния населения, укрепление международного авторитета страны.

Ваш личный вклад в развитие многогранного сотрудничества между Россией и Азербайджаном сложно переоценить. Убежден, что дальнейшее всестороннее наращивание союзнического взаимодействия отвечает интересам наших народов, служит укреплению безопасности в Закавказье и в Каспийском регионе.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, новых свершений, а гражданам Азербайджана – благополучия и процветания", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Medvedev: Rusiya-Azərbaycan müttəfiqliyi Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir

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