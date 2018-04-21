Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил Новруза Мамедова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщили в субботу в пресс-службе кабмина РФ.

"Россию и Азербайджан связывают отношения стратегического партнерства, базирующиеся на принципах равноправия, уважения интересов друг друга и добрососедства. Убежден, что дальнейшее укрепление двустороннего торгово-экономического взаимодействия, реализация крупных совместных проектов в транспортной, нефтегазовой, агропромышленной областях, в сферах высоких технологий, образования и культуры в полной мере отвечают долгосрочным интересам наших стран", - приводит пресс-служба текст телеграммы российского премьера.