Медведев: Достигнута договоренность о возобновлении работы российско-азербайджанского Делового совета

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Достигнута договоренность о возобновлении работы российско-азербайджанского Делового совета.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Потому что партнерство должно осуществляться не только по линии правительств, но и по линии бизнеса непосредственно", - заявил Медведев.

Премьер-министр добавил, что у стран есть целый ряд очень крупных совместных проектов: энергетических, транспортных. По словам Медведева, по всем проектам будет интенсифицирована работа. "У нас есть и внешние проекты. В частности, например, иранское направление сейчас является весьма перспективным. Президенты об этом говорили, мы только что эту тему обсуждали. Я думаю, что это направление может быть одним из очень важных для каспийского сотрудничества", - добавил Медведев.