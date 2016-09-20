МЧС России и Азербайджана договорились о проведении совместных учений

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Глава МЧС России Владимир Пучков и министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямалладдин Гейдаров договорились о проведении следующих совместных учений пяти стран Прикаспийского региона в области ликвидации и последствий чрезвычайных ситуаций.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

В ходе подписания комплексного плана сотрудничества МЧС России и Азербайджана на 2017-2019 годы Гейдаров предложил провести следующие учения в его стране.

"Завтра в Астрахани учения состоятся впервые, впредь они будут проходить ежегодно. Мы поддержим ваше предложение о проведении следующих учений здесь, на территории Азербайджана", — сказал Пучков.

Учения проводятся Россией, Казахстаном, Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном.