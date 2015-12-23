​МЧС Кыргызстана поблагодарил Азербайджан за оказание гуманитарной помощи

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Статс-секретарь министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Талайбек Темиралиев обсудил с первым секретарем посольства Азербайджана в Бишкеке Фархадом Мамедовым вопросы доставки азербайджанской гуманитарной помощи в республику, сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение об оказании гуманитарной помощи пострадавшему населению Кыргызстана в результате землетрясения.

В ходе встречи были обсуждены вопросы доставки гуманитарного груза из Азербайджана до пункта назначения, безопасного и беспрепятственного прохождения колонны по автодорогам республики. Гуманитарный груз составляют продукты питания, стройматериалы и горюче-смазочные материалы на общую сумму 72 млн. сомов (1 млн. манатов). Ориентировочно груз прибывает в Кыргызстан 24 декабря.

Статс-секретарь Т.Темиралиев от имени правительства и от народа Кыргызстана выразил слова искренней благодарности в лице посла всему народу Азербайджана за оказываемую помощь.

В завершение встречи, стороны выразили надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.