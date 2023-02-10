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МЧС Азербайджана продолжает поисково-спасательные операции в Кахраманмараше

МЧС Азербайджана продолжает поисково-спасательные операции в Кахраманмараше Поисково-спасательные группы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в турецком городе Кахраманмараш продолжают операции в районе землетрясения.
Внешняя политика
10 февраля 2023 г. 21:46
МЧС Азербайджана продолжает поисково-спасательные операции в Кахраманмараше

Поисково-спасательные группы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в турецком городе Кахраманмараш продолжают операции в районе землетрясения.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, в темное время суток сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательные операции в квартале Харулла города Кахраманмараш.

Следует отметить, что азербайджанские спасатели проводят поисково-спасательные работы в Кахраманмараше в трехсменном режиме.

Так, азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов 47 человек и передали тела более 270 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xilasediciləri Kahramanmaraşda gecə vaxtı axtarış-xilasetmə əməliyyatlarını davam etdirir

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