МЧС Азербайджана продолжает поисково-спасательные операции в Кахраманмараше

Поисково-спасательные группы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в турецком городе Кахраманмараш продолжают операции в районе землетрясения.
Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, в темное время суток сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательные операции в квартале Харулла города Кахраманмараш.
Следует отметить, что азербайджанские спасатели проводят поисково-спасательные работы в Кахраманмараше в трехсменном режиме.
Так, азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов 47 человек и передали тела более 270 человек.