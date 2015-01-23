​МЧС Азербайджана передало кыргызским коллегам 5 единиц пожарных автомашин

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана передало коллегам из Кыргызстана 5 единиц пожарных автомашин марки АЦ-40.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МЧС Кыргызстана, МЧС Азербайджана передает вышеназванные пожарные расчеты согласно ранее достигнутым договоренностям в ходе двусторонней встречи глав чрезвычайных ведомств Азербайджана и Кыргызстана 5 июня 2014 года в ходе участия делегации МЧС Кыргызстана в 7-ой Международной конференции Организации экономического сотрудничества по управлению рисками стихийных бедствий в городе Габала.

Отметим, что по итогам встречи глав МЧС Азербайджана и Кыргызстана Кемаледдина Гейдарова и Кубатбека Боронова были достигнуты договоренности в области подготовки кадров, в частности проведение спасательной и водолазной подготовки, по оказанию технической помощи кыргызской стороне в виде предоставления 10 единиц пожарных автомашин. Передача остальных 5 автомашин планируется в течение этого года.