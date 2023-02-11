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МЧС Азербайджана отправило в Турцию второй полевой госпиталь

МЧС Азербайджана отправило в Турцию второй полевой госпиталь По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, Министерство по чрезвычайными ситуациям (МЧС) отправило в братскую страну второй полевой госпиталь, оборудованный необходимыми м
Внешняя политика
11 февраля 2023 г. 18:41
МЧС Азербайджана отправило в Турцию второй полевой госпиталь

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, Министерство по чрезвычайными ситуациям (МЧС) отправило в братскую страну второй полевой госпиталь, оборудованный необходимыми медицинскими принадлежностями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Госпиталь состоит из 5 функциональных отделений - приемно-распределительного, лабораторного, реанимационного, перевязочного и двух операционных блоков. В нем созданы соответствующие условия для обследования, проведения операций и лечения тяжелораненых. Мобильный госпиталь будет обслуживать профессиональный медицинский персонал, способный работать в военно-полевых условиях.

Минздрав Азербайджана обеспечил госпиталь лекарствами, медицинскими расходными материалами и реактивами.

Самолет с мобильным полевым госпиталем вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в турецкий город Адану.

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