МЧС Азербайджана отправило в Турцию второй полевой госпиталь

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, Министерство по чрезвычайными ситуациям (МЧС) отправило в братскую страну второй полевой госпиталь, оборудованный необходимыми м

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, Министерство по чрезвычайными ситуациям (МЧС) отправило в братскую страну второй полевой госпиталь, оборудованный необходимыми медицинскими принадлежностями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Госпиталь состоит из 5 функциональных отделений - приемно-распределительного, лабораторного, реанимационного, перевязочного и двух операционных блоков. В нем созданы соответствующие условия для обследования, проведения операций и лечения тяжелораненых. Мобильный госпиталь будет обслуживать профессиональный медицинский персонал, способный работать в военно-полевых условиях.

Минздрав Азербайджана обеспечил госпиталь лекарствами, медицинскими расходными материалами и реактивами.

Самолет с мобильным полевым госпиталем вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в турецкий город Адану.