​​​​​​​МЧС Азербайджана направило в Турцию очередную гуманитарную помощь

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику направлена очередная гуманитарная помощь Министерства по чрезвычайным ситуациям с целью оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику направлена очередная гуманитарная помощь Министерства по чрезвычайным ситуациям с целью оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения в братской стране.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, гуманитарная помощь, отправляемая самолетом, включает в себя 240 палаток для размещения людей, пострадавших от землетрясения.

Самолет с гумпомощью вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в турецкий город Адана.