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​​​​​​​МЧС Азербайджана направило в Турцию очередную гуманитарную помощь

​​​​​​​МЧС Азербайджана направило в Турцию очередную гуманитарную помощь В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику направлена очередная гуманитарная помощь Министерства по чрезвычайным ситуациям с целью оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения
Внешняя политика
10 февраля 2023 г. 23:41
​​​​​​​МЧС Азербайджана направило в Турцию очередную гуманитарную помощь

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику направлена очередная гуманитарная помощь Министерства по чрезвычайным ситуациям с целью оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения в братской стране.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, гуманитарная помощь, отправляемая самолетом, включает в себя 240 палаток для размещения людей, пострадавших от землетрясения.

Самолет с гумпомощью вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в турецкий город Адана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN-in növbəti humanitar yardımı Türkiyəyə yola salınıb

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