Губернатор Мазандарана: Мы заинтересованы в налаживании прочного сотрудничества с Азербайджаном

Сари. 15 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан и Иран связывает много общего, и мы заинтересованы в налаживании прочного сотрудничества, особенно в области экономики".

Как сообщает Report, об этом на встрече с азербайджанскими журналистами в Иране заявил губернатор (остандар) иранской провинции Мазандаран Раби Фаллах Джилодар.

По его словам, СМИ играют роль моста между двумя странами и могут дать толчок развитию отношений. Кроме того, по его словам, подписанные между лидерами двух стран документы создадут почву для укрепления существующих связей: "Имеется возможность для сотрудничества между турфирмами Мазандарана и Азербайджана, а также в области сельского хозяйства, инженерии, строительства. Инвесторы из Мазандарана готовы вкладывать в область садоводства в Азербайджане".

Говоря об открытии морского сообщения между Мазандараном и Баку, остандар заявил, что этот вопрос является приоритетным для провинции, и если будет интерес и инвестиции со стороны туристических фирм, морское сообщение может быть налажено: "Мы бы хотели, чтобы наши бизнесмены имели возможность осуществлять свои операции напрямую".

В ходе встречи, Р.Ф.Джилодар отметил, что хотел бы пригласить главу ИВ Баку посетить Мазандаран, чтобы ознакомить его с потенциалом провинции.

Остандар также заявил, что для того, чтобы ускорить все вышеназванные процессы имеется необходимость в открытии консульства в столице провинции, городе Сари: "Мы подняли этот вопрос перед МИД Ирана", - добавил Р. Ф. Джилодар.