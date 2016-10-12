Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Председатель Центризбиркома (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с директором Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Михаэлем Линком.

Об этом Report сообщили в отделе медиа и связей с общественностью секретариата ЦИК.

М.Линк отметил о намерении продолжить и развивать взаимовыгодное сотрудничество и добавил, что подобные встречи служат укреплению связей.

М.Панахов в свою очередь заявил о готовности ЦИК к сотрудничеству с международными структурами и добавил, что подобные отношения играют важное значение в усовершенствовании избирательной практики в Азербайджане и доведении ее до нынешнего уровня: "Царящие в Азербайджане демократическая атмосфера и всесторонние условия создают возможность для проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов".

На встрече также коснулись интересующих стороны вопросов.