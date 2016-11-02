Мазахир Панахов отбыл в Австрию

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Центризбиркома Мазахир Панахов совершает официальный визит в Австрию для участия на проходящем сегодня в Вене мероприятии, связанном с выборами.

Об этом Report сообщили в отделе медиа и общественных связей секретариата Центризбиркома.

Мероприятие, организованное Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ, посвящено обсуждению положительного опыта стран и вопросов, касающихся выборов. Здесь принимают участие руководители соответствующих структур и международных организаций.

В рамках визита, осуществленного по приглашению директора ОБСЕ/БДИПЧ Михаэля Линка, предусмотрены встречи М.Панахова с руководителями высших избирательных структур различных стран, международных организаций и других официальных лиц, на которых обсудят перспективы взаимовыгодного сотрудничества и представляющие взаимный интерес вопросы.

Во время визита М.Панахова сопровождает заведующий секретариатом ЦИК Ровзат Гасымов.