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    Мазахир Панахов отбыл в Австрию

    Председателя ЦИК сопровождает заведующий секретариатом комиссии Ровзат Гасымов

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Центризбиркома Мазахир Панахов совершает официальный визит в Австрию для участия на проходящем сегодня в Вене мероприятии, связанном с выборами.

    Об этом Report сообщили в отделе медиа и общественных связей секретариата Центризбиркома.

    Мероприятие, организованное Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ, посвящено обсуждению положительного опыта стран и вопросов, касающихся выборов. Здесь принимают участие руководители соответствующих структур и международных организаций.

    В рамках визита, осуществленного по приглашению директора ОБСЕ/БДИПЧ Михаэля Линка, предусмотрены встречи М.Панахова с руководителями высших избирательных структур различных стран, международных организаций и других официальных лиц, на которых обсудят перспективы взаимовыгодного сотрудничества и представляющие взаимный интерес вопросы.

    Во время визита М.Панахова сопровождает заведующий секретариатом ЦИК Ровзат Гасымов. 

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