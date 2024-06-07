Мазахир Панахов будет наблюдать за выборами в Венгрии

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов будет наблюдать за выборами в Венгрии.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов будет наблюдать за выборами в Венгрии.

Об этом Report сообщили в ЦИК.

Целью визита, осуществленного по приглашению главы Национального избирательного бюро Венгрии Аттилы Надя, является наблюдение за выборами в Европейский парламент, в муниципалитеты и органы самоуправления меньшинств, которые пройдут в этой стране 9 июня.

За день до выборов председатель ЦИК ознакомится с предвыборным процессом в Будапеште, а в день выборов понаблюдает за ходом голосования на участках. Председателя ЦИК в ходе визита будет сопровождать завотделом международных отношений Секретариата Рашид Юсифбейли.