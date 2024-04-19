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Мазахир Панахов будет наблюдать за парламентскими выборами в Мальдивской Республике

Мазахир Панахов будет наблюдать за парламентскими выборами в Мальдивской Республике Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Мальдивской Республике.
Внешняя политика
19 апреля 2024 г. 12:29
Мазахир Панахов будет наблюдать за парламентскими выборами в Мальдивской Республике

Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Мальдивской Республике.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЦИК.

Делегация во главе с председателем ЦИК Мазахиром Панаховым отправилась в столицу республики Мале по приглашению председателя избирательной комиссии Мальдивской Республики Фувада Товфика для наблюдения за предстоящими 21 апреля парламентскими выборами.

Представители Центризбиркома ознакомятся с процессом подготовки к парламентским выборам и понаблюдают за ходом голосования на участках.

В рамках визита ожидается встреча Мазахира Панахова с мальдивским коллегой, а также руководителями организаций, участвующих в наблюдении за выборами.

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Версия на английском языке Azerbaijani delegation to observe parliamentary elections in Maldives
Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov parlament seçkilərini müşahidə etmək üçün Maldivə gedir

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