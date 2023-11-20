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Маюма Кала: Конференция в Баку затронула важные для стран Африки темы

Маюма Кала: Конференция в Баку затронула важные для стран Африки темы Тема сегодняшней конференции затронула важные темы для африканских стран.
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 18:40
Маюма Кала: Конференция в Баку затронула важные для стран Африки темы

Проходящая в Баку конференция позволила затронуть важные темы для африканских стран.

Как передает Report, об этом cпецпредставитель председателя Комиссии Африканского союза в Кот-д'Ивуаре Жозефина Шарлотта Маюма Кала заявила, выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"На конференции в Баку затронуты очень глубокие проблемы для стран Африки. Мы активно занимаемся урегулированием конфликтов, считая эту тему важной. Вопрос гендерного равенства также имеет поддержку в рамках Африканского союза, который принял различные конвенции и документы, направленные в поддержку прав женщин", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке Mayuma Kala: “Bakıda keçirilən konfransda Afrika ölkələri üçün vacib olan mövzulara toxunulub”
Версия на английском языке Mayuma Kala: Conference in Baku touched upon topics important for African countries

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