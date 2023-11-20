Маюма Кала: Конференция в Баку затронула важные для стран Африки темы

Тема сегодняшней конференции затронула важные темы для африканских стран.

Проходящая в Баку конференция позволила затронуть важные темы для африканских стран.

Как передает Report, об этом cпецпредставитель председателя Комиссии Африканского союза в Кот-д'Ивуаре Жозефина Шарлотта Маюма Кала заявила, выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"На конференции в Баку затронуты очень глубокие проблемы для стран Африки. Мы активно занимаемся урегулированием конфликтов, считая эту тему важной. Вопрос гендерного равенства также имеет поддержку в рамках Африканского союза, который принял различные конвенции и документы, направленные в поддержку прав женщин", - отметила она.