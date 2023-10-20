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Маурис Пиндар: Французские военные выселяют людей, а полиция применяет силу

Маурис Пиндар: Французские военные выселяют людей, а полиция применяет силу 10:36
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 11:05
Маурис Пиндар: Французские военные выселяют людей, а полиция применяет силу

Французские военные выселяют людей из Французской Гвианы, а полицейские силой принуждают их к исполнению своих законов.

Как сообщает Report, об этом член Движения за социальное освобождение и деколонизацию Французской Гвианы Маурис Пиндар заявил на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой (БИГ).

По его словам, в Гвиане нарушаются права человека: "Франция не признает право народов на самоопределение, закрепленное ООН. У нас нет доступа к электричеству, воде и многим другим ресурсам. Народ лишен возможности получения образования, мы не имеем фундаментальных прав. Поэтому наш народ живет в нищете. Тысячи людей лишены дорог. Услугами скорой помощи могут воспользоваться единицы. Была только одна воздушная линия, но и ее перекрыли".

В конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой, принимают участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

22 сентября БИГ провел в штаб-квартире ООН конференцию на тему "Деколонизация: Тихая революция".

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Версия на азербайджанском языке Maurice Pindard: "Fransa insanlarımızı ərazidən çıxarır, qanunlarını polis gücü ilə tətbiq edir"

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