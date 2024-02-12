Матвиенко: Российско-азербайджанские отношения основаны на прочных узах дружбы

Российско-азербайджанские отношения всегда основывались на прочных узах дружбы и принципах добрососедства.

Российско-азербайджанские отношения всегда основывались на прочных узах дружбы и принципах добрососедства.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме отмечается, что эти отношения, в том числе по парламентской линии, и сегодня продолжают динамично развиваться в конструктивном ключе, раскрывая потенциал союзнического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.