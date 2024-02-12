О нас

Матвиенко: Российско-азербайджанские отношения основаны на прочных узах дружбы

Матвиенко: Российско-азербайджанские отношения основаны на прочных узах дружбы Российско-азербайджанские отношения всегда основывались на прочных узах дружбы и принципах добрососедства.
Внешняя политика
12 февраля 2024 г. 12:22
Матвиенко: Российско-азербайджанские отношения основаны на прочных узах дружбы

Российско-азербайджанские отношения всегда основывались на прочных узах дружбы и принципах добрососедства.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме отмечается, что эти отношения, в том числе по парламентской линии, и сегодня продолжают динамично развиваться в конструктивном ключе, раскрывая потенциал союзнического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Matvienko: Russian-Azerbaijani relations are based on strong ties of friendship
Версия на азербайджанском языке Valentina Matviyenko: Rusiya-Azərbaycan münasibətləri möhkəm dostluq bağlarına əsaslanıb

Другие новости из категории

Валентина Матвиенко поздравила президента Ильхама Алиева
Валентина Матвиенко поздравила президента Ильхама Алиева
12 февраля 2024 г. 12:15
Посол РФ: Армения затягивает переговоры по созданию транспортного коридора в Нахчыван
Посол РФ: Армения затягивает переговоры по созданию транспортного коридора в Нахчыван
12 февраля 2024 г. 03:46
Посол России в Азербайджане: Вопрос с Карабахом закрыт
Посол России в Азербайджане: Вопрос с Карабахом закрыт
12 февраля 2024 г. 02:54
Посол РФ сообщил о согласовании Москвой и Баку дат переговоров по миротворцам в Карабахе
Посол РФ сообщил о согласовании Москвой и Баку дат переговоров по миротворцам в Карабахе
12 февраля 2024 г. 02:43
Эмир и премьер-министр Кувейта поздравили президента Ильхама Алиева с победой на выборах
ФотоЭмир и премьер-министр Кувейта поздравили президента Ильхама Алиева с победой на выборах
11 февраля 2024 г. 18:21
МИД Азербайджана поздравил Иран
МИД Азербайджана поздравил Иран
11 февраля 2024 г. 14:29
Наследный принц Саудовской Аравии поздравил президента Ильхама Алиева
Наследный принц Саудовской Аравии поздравил президента Ильхама Алиева
11 февраля 2024 г. 11:47
Президент Азербайджана направил поздравительное письмо иранскому коллеге
Президент Азербайджана направил поздравительное письмо иранскому коллеге
11 февраля 2024 г. 11:32
Король Саудовской Аравии поздравил президента Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах
Король Саудовской Аравии поздравил президента Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах
11 февраля 2024 г. 11:28
Президент Кении: Я удовлетворен прочными, постоянными и дружественными отношениями между Кенией и Азербайджаном
Президент Кении: Я удовлетворен прочными, постоянными и дружественными отношениями между Кенией и Азербайджаном
10 февраля 2024 г. 22:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi