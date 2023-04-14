Матвиенко: РФ надеется на скорейшее заключение мира между Ереваном и Баку

Россия надеется, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном будет подписано как можно скорее.

Россия надеется, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном будет подписано как можно скорее.

Как передает Report, об этом заявила спикер Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко по итогам сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

"Россия делала все возможное и продолжает делать все возможное для того, чтобы как можно быстрее был подписан мирный договор в рамках трехстороннего соглашения, которое в свое время было подписано тремя главами государств. Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее", - сказала Матвиенко.