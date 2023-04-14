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Матвиенко: РФ надеется на скорейшее заключение мира между Ереваном и Баку

Матвиенко: РФ надеется на скорейшее заключение мира между Ереваном и Баку Россия надеется, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном будет подписано как можно скорее.
Внешняя политика
14 апреля 2023 г. 16:21
Матвиенко: РФ надеется на скорейшее заключение мира между Ереваном и Баку

Россия надеется, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном будет подписано как можно скорее.

Как передает Report, об этом заявила спикер Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко по итогам сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

"Россия делала все возможное и продолжает делать все возможное для того, чтобы как можно быстрее был подписан мирный договор в рамках трехстороннего соглашения, которое в свое время было подписано тремя главами государств. Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее", - сказала Матвиенко.

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Версия на английском языке Matviyenko: Russia hopes for soonest conclusion of peace treaty between Yerevan and Baku
Версия на азербайджанском языке Matviyenko: "Rusiya rəsmi İrəvanla Bakı arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edir”

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