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Матвиенко: Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан идет по пути упрочения авторитета на международной арене

Матвиенко: Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан идет по пути упрочения авторитета на международной арене Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо по случаю дня его рождения.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 13:54
Матвиенко: Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан идет по пути упрочения авторитета на международной арене

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо по случаю дня его рождения.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Любовь к Родине, высочайший профессионализм, трудолюбие, политическая дальновидность, твердость в принятии решений позволяют Вам добиваться поставленных целей, воплощать в жизнь проекты, направленные на всестороннее развитие Азербайджанской Республики.

Под Вашим руководством страна, сохраняя свое богатое культурное наследие, идет по пути впечатляющих достижений, укрепления экономики и повышения качества жизни людей, упрочения авторитета на международной арене.

Ценю Вас как мудрого политика, последовательно отстаивающего интересы своего Отечества. С большой теплотой вспоминаю наши встречи, в ходе которых мы обсуждали многие важные вопросы, представляющие взаимный интерес, и находили общие подходы к их решению.

В Совете Федерации высоко ценят сложившиеся союзнические отношения России и Азербайджана. Хочу отметить Ваш личный вклад в развитие российско-азербайджанских парламентских связей, являющихся одной из ключевых составляющих межгосударственного взаимодействия. Рассчитываем в дальнейшем на Вашу поддержку совместной работы законодателей по сопряжению усилий в поиске ответов на вызовы современности.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в деятельности на высшем государственном посту на благо народа Азербайджанской Республики.

Примите уверения в моем самом высоком уважении".

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Версия на азербайджанском языке Valentina Matviyenko İlham Əliyevə: “Azərbaycan Sizin rəhbərliyinizlə beynəlxalq arenada nüfuzunun artırılması yolu ilə irəliləyir”

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