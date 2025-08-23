О нас

Матвиенко направила поздравительное письмо первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

Матвиенко направила поздравительное письмо первому вице-президенту Мехрибан Алиевой Матвиенко направила письмо первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
Внешняя политика
23 августа 2025 г. 11:13
Матвиенко направила поздравительное письмо первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

Председатель Совета федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко направила письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна! Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

В Российской Федерации Вас знают как опытного и мудрого руководителя, талантливого организатора, пользующегося большим авторитетом у граждан Азербайджанской Республики и за рубежом.

С искренним теплом и глубокой признательностью вспоминаю наши встречи, наполненные душевностью и доброжелательной атмосферой. Рассчитываю, что мы и впредь будем иметь возможность открыто обсуждать пути развития обоюдовыгодных российско-азербайджанских связей, в том числе по парламентской линии, содействовать реализации проектов, отвечающих интересам наших стран.

В этот праздничный день хочу отдать должное Вашей неиссякаемой жизненной энергии и поистине исключительному обаянию, а также умению сочетать успешную деятельность на ответственном государственном посту и роль заботливой, любящей жены и матери.

Дорогая Мехрибан ханым! Позвольте пожелать Вам всех земных благ, крепкого здоровья, успехов и поддержки близких Вам людей. Пусть родные всегда будут рядом, вдохновляя и оберегая, а в доме царят гармония, любовь и счастье. Пусть каждый новый день приносит радость, свет и ощущение глубокого удовлетворения от всего, что Вы делаете для людей и страны.

Примите уверения в моем высоком уважении", - говорится в письме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Valentina Matviyenko congratulates Mehriban Aliyeva on her birthday
Версия на азербайджанском языке Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib

Самое читаемое

Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25
Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom
Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom
21 августа 2025 г. 16:54
ССО Украины тяжело ранили российского генерала
ССО Украины тяжело ранили российского генерала
20 августа 2025 г. 14:41
Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов - ОБНОВЛЕНО
ВидеоВозбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов - ОБНОВЛЕНО
18 августа 2025 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi