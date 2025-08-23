Матвиенко направила поздравительное письмо первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

Председатель Совета федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко направила письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна! Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

В Российской Федерации Вас знают как опытного и мудрого руководителя, талантливого организатора, пользующегося большим авторитетом у граждан Азербайджанской Республики и за рубежом.

С искренним теплом и глубокой признательностью вспоминаю наши встречи, наполненные душевностью и доброжелательной атмосферой. Рассчитываю, что мы и впредь будем иметь возможность открыто обсуждать пути развития обоюдовыгодных российско-азербайджанских связей, в том числе по парламентской линии, содействовать реализации проектов, отвечающих интересам наших стран.

В этот праздничный день хочу отдать должное Вашей неиссякаемой жизненной энергии и поистине исключительному обаянию, а также умению сочетать успешную деятельность на ответственном государственном посту и роль заботливой, любящей жены и матери.

Дорогая Мехрибан ханым! Позвольте пожелать Вам всех земных благ, крепкого здоровья, успехов и поддержки близких Вам людей. Пусть родные всегда будут рядом, вдохновляя и оберегая, а в доме царят гармония, любовь и счастье. Пусть каждый новый день приносит радость, свет и ощущение глубокого удовлетворения от всего, что Вы делаете для людей и страны.

Примите уверения в моем высоком уважении", - говорится в письме.