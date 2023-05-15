Матвиенко: Гейдар Алиев - пример для многих поколений народов Азербайджана и России

Матвиенко: Гейдар Алиев и его дела - пример для многих поколений народов России и Азербайджана

Мероприятия, посвященные юбилею Гейдара Алиева, проходят в разных городах России, и это показывает, что его наследие высоко ценится в РФ, а имя навсегда вписано в историю нашего государства. Не сомневаюсь, что жизнь Гейдара Алиева и его дела будут служить примером для многих поколений народов Азербайджана и России.

Как сообщает российское бюро Report, об этом председатель Совета федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко заявила на открытии выставки в Москве, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Матвиенко отметила, что судьба Гейдара Алиева была тесно связана с Россией: "Очень символично, что название сегодняшней выставки служит цитата Гейдара Алиева "В России часть души моей". Традицию многовековой дружбы России и Азербайджана

сегодня продолжают президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, между которыми сложились доверительные отношения. Яркий пример укрепления стратегических связей - это подписанная декларация о союзническом взаимодействии РФ и Азербайджана".

Спикер Совета федерации напомнила, что после распада Советского Союза именно благодаря Гейдару Алиеву Азербайджану удалось встать на путь развития: "После распада Советского Союза сложная ситуация была в Азербайджане, было гражданское противостояние, безвластье. Именно благодаря этому мудрому, опытному человеку, большому патриоту своей страны и своего народа удалось успокоить страну, поставить ее на путь созидания и развития. Он откликнулся на просьбу азербайджанского народа, взял на себя эту огромную ответственность и успешно справился с этой сложной задачей".

По ее словам, именно Гейдар Алиев заложил фундамент превращения Азербайджана в стабильное, процветающее, динамично развивающееся государство: "Он по-настоящему завоевал народную любовь и международное признание. Во многих эпизодах его повседневной работы складывается протрет решительного, авторитетного, но при этом очень чуткого, отзывчивого и удивительно обаятельного человека".

Матвиенко подчеркнула, что общенациональный лидер придавал особое значение дружбе между народами России и Азербайджана: "Не только в Азербайджане, России, но и в ряде других государств установлены памятники Гейдару Алиеву, его именем названы улицы, скверы. На мой взгляд, такое глубокое уважение личности Гейдара Алиевича - лучшая оценка его многолетней работы на благо людей. На протяжении всей своей жизни Гейдар Алиев придавал особое значение дружбе между народами России и Азербайджана. Он с большой любовью относился к России, русскому языку, русской культуре".