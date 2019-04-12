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Матвиенко: Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул, что Азербайджан - самый надежный партнер России

​Матвиенко: Азербайджан - самый надежный партнер России
© Report / Firi Salim

Российско-азербайджанские отношения развиваются поступательно, очень динамично во всех сферах.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам в Баку председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко

"Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул, что Азербайджан - самый надежный партнер России. Я согласна с ним, что все это надо подтверждать делами",- сказала она, комментируя встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Она также подчеркнула, что в ходе встречи были обсуждены как двусторонние отношения, так и международная повестка: "Российско-азербайджанские отношения развиваются поступательно, очень динамично во всех сферах. Мы достигли хороших результатов по расширению нашего торгово-экономического сотрудничества, энергетического и гуманитарного". 

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