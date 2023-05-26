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Серджо Маттарелла: Италия продолжит поддерживать развитие связей между Азербайджаном и ЕС

Серджо Маттарелла: Италия продолжит поддерживать развитие связей между Азербайджаном и ЕС Президент Италии Серджо Маттарелла поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 20:54
Серджо Маттарелла: Италия продолжит поддерживать развитие связей между Азербайджаном и ЕС
Ильхам Алиев

Президент Италии Серджо Маттарелла поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Господин Президент!

От имени Итальянской Республики и от себя лично хотел бы передать Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости.

Как мы подтвердили в ходе наших многочисленных встреч в чувствительный период, характеризирующийся российско-украинской войной, констатация постоянного укрепления прочных связей, соединяющих Баку и Рим, служит особым источником удовлетворения для меня.

Основываясь на истинной дружбе, объединяющей наши народы, с уверенностью могу сказать, что мы сможем и дальше использовать все возможности для углубления многомерного стратегического партнерства во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В этом контексте Италия продолжит оказание сильной поддержки дальнейшему развитию связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Господин Президент, в духе искренней дружбы передаю Вам пожелания личного благосостояния, а дружественному народу Азербайджана – благополучного будущего".

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Версия на азербайджанском языке Sercio Mattarella Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

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