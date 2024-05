Люттенберг: Германия готова оказать поддержку в вопросе мира и стабильности на Южном Кавказе

Германия готова оказать поддержку в вопросе мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом директор по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в Федеральном министерстве иностранных дел Германии Матиас Люттенберг написал на своей странице в соцсети "Х".

"Поздравляю народ Азербайджана по случаю Дня независимости! 2024 год - важный год для Азербайджана и климата нашей общей планеты, поскольку в Баку состоится СOP29. Надеемся, что этот год также станет решающим для мира и стабильности на Кавказе. Германия готова оказать поддержку в этом вопросе", - написал он.