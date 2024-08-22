Правозащитник: Мы обеспокоены будущим острова Бонайре

Мы обеспокоены будущим острова Бонайре, который несет на себе шрамы нидердандского колониализма.

Мы обеспокоены будущим острова Бонайре, который несет на себе шрамы нидерландского колониализма.

Как сообщает Report, об этом сказал консультант Бонайрского общества по правам человека Матаи Исаи Юдистр Замуэль в ходе конференции "Путь самоопределения острова Бонайре в Генеральной Ассамблее ООН через Баку".

По его словам, коренную общину Бонайре пытаются уничтожить: "Мы требуем независимости от Нидерландов и отстаиваем наши права. Нам еще предстоит пройти долгий путь, до достижения деколонизации. Но с помощью друзей и союзников международная общественность быстрее узнает о нашей проблеме".

Замуэль отметил большую поддержку со стороны БИГ и граждан Азербайджана.

"В то время как богатые люди приезжают и комфортно живут на острове, представители местного населения сталкиваются с трудностями. Что касается цен на продукты, то наблюдаются высокие цены в основном на товары, импортируемые из Нидерландов", - добавил Замуэль.