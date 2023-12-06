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Мать осужденного пожизненно в Армении солдата: Я доверяю Азербайджанскому государству

Мать осужденного пожизненно в Армении солдата: Я доверяю Азербайджанскому государству Сегодня Апелляционный суд Армении приговорил азербайджанского военнослужащего Гусейна Ахундова, содержащегося в плену, к пожизненному лишению свободы.
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 19:40
Мать осужденного пожизненно в Армении солдата: Я доверяю Азербайджанскому государству

Сегодня Апелляционный суд Армении приговорил азербайджанского военнослужащего Гусейна Ахундова, содержащегося в плену, к пожизненному лишению свободы.

Мать солдата Шалала Ахундова в беседе с корреспондентом сумгайытского бюро Report рассказала, что в последний раз общалась с сыном по телефону 23 ноября. По ее словам, спустя три дня после телефонного разговора от Гусейна пришло письмо и видео.

"Он попросил прощения у всех, и мы заподозрили, что что-то случилось. Сегодня утром я услышала, что мой сын приговорен к пожизненному заключению. Я не могла в это поверить. Позже я прочитала об этом в социальных сетях", - сказала Ахундова

Она отметила, что всегда доверяла Азербайджанскому государству: "Мы не теряем надежды. Мы верим в наше государство".

Напомним, что военнослужащие Азербайджанской Армии - Бабиров Агшин Габил оглу 2004 года рождения и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу 2003 года рождения - пропали без вести 9 апреля в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной республики на границе с Арменией из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях.

Министерство обороны Армении 13 апреля признало задержание азербайджанских военнослужащих в Армении. В социальных сетях и армянских СМИ распространились кадры, на которых армяне избивают и жестоко пытают захваченного в плен азербайджанского военнослужащего.

Армянский суд 8 мая приговорил А.Бабирова к 11,5 годам лишения свободы, а 21 июня Г.Ахундов был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Сегодня же Апелляционный суд Армении по уголовным делам рассмотрел уголовное дело в отношении Гусейна Ахундова и вынес решение о пожизненном лишении свободы.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın ömürlük həbs etdiyi Azərbaycan əsgərinin anası: "Azərbaycan dövlətinə arxalanıram"

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